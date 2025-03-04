Вашингтон, 5 марта, 2025, 00:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может объявить о заключении сделки с Украиной по полезным ископаемым во время выступления в конгрессе США вечером вторника. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Президент Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить о соглашении в своем обращении к конгрессу во вторник вечером», — сказано в публикации.

Другие подробности агентство не приводит.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля произошел конфликт между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе встречи в Белом доме. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а Зеленский, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться. В результате Трамп попросил делегацию Зеленского покинуть Овальный кабинет и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых.

Позже Зеленский заявлял, что готов к новой встрече с Трампом, если тот позовет его «для решения реальных проблем». По его словам, диалог должен быть равноправным и конструктивным.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что Зеленский пошел на провокацию в ходе разговора с Трампом для пересмотра соглашения по редкоземельным металлам. Он обратил внимание, что глава киевского режима прибегнул к откровенному шантажу, пытаясь получить от США гарантии безопасности для Украины.

3 марта Трамп заявил, что для заключения сделки с Украиной по редкоземельным металлам глава Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне.

4 марта о готовности киевского режима заключить сделку по полезным ископаемым заявил украинский премьер-министрДенис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, Киев «абсолютно твердо» настроен продолжать работу с Вашингтоном и надеется, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине.