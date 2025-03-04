Санкт-Петербург, 4 марта, 2025, 23:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге женщина пострадала, после того, как неизвестный открыл по ней огонь на Кронверском проспекте. Об этом вечером 4 марта сообщили в ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«Полицией приняты меры к розыску стрелявшего прохожую на Кронверкском проспекте. 4 марта в 22.10 в полицию поступила информация о стрельбе возле дома 49 по Кронверкскому проспекту и ранении девушки», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители уточнили, что стрелявший с места происшествия скрылся на автомобиле. Пострадавшую женщину госпитализировали. Полицией приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего, добавили в МВД.

Как передавало ИА Регнум, в это же время, вечером 4 марта, в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина открыл огонь из окон на Васильевском острове. Предположительно, он находился в состоянии опьянения. Отмечается, что мужчина стрелял в воздух. Пострадавших нет. Подозреваемого отправили в больницу для медосвидетельствования.