Вашингтон, 4 марта, 2025, 23:39 — ИА Регнум. В вопросе урегулирования военного конфликта на Украине важны не слова главы киевского режима Владимира Зеленского, а его действия. Об этом 4 марта заявил американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

CNP/AdMedia/Global Look Press Илон Маск

Ранее Зеленский в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, но извинений так и не принёс. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.

«Важны действия, а не слова. Посмотрим, какие будут предприняты шаги», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нельзя предсказать, сядет ли Зеленский за стол переговоров.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины, но для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале.

Трамп, ранее отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украине следует «забыть» о возможности вступить в НАТО. Также он отмечал, что Вашингтон в ходе переговоров с РФ поставит вопрос о возвращении Украине части её бывших территорий, но сделать это будет «сложно». По словам Трампа, две главные цели США в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.