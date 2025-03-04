Париж, 4 марта, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Распродажа природных богатств Украины поспособствует её исчезновению. Такое заявление 4 марта сделал Пьер де Голль, внук французского генерала Шарля де Голля — основателя и первого президента Пятой республики.

Matthias Rietschel/Global Look Press

Внук де Голля указал, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно и активно распродаёт свою страну, и продажа редкоземельных металлов ускорит разделение Украины.

«Уже проданы 50 процентов сельскохозяйственных угодий — это площадь Италии, а теперь не осталось и редкоземельных. Это страна, которая, к сожалению, будет разделена… Таким образом, Украины больше нет», — пояснил де Голль-младший в беседе с «РИА Новости».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, Украина исчезнет в случае, если проиграет в вооружённом конфликте с Россией.

В свою очередь, 28 января депутат Верховной радыАртём Дмитрук заявил, что Украина может исчезнуть уже через год. По его словам, это может произойти в случае, если не будет прекращён вооружённый конфликт и не будет остановлен террор главы киевского режима Зеленского.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча главы киевского режима Зеленского и президента США Дональда Трампа. В ходе мероприятия американский лидер обозначил, что перемирие «неминуемо», в то время как украинская сторона настаивала на продолжении вооруженного конфликта и требованиях американских «гарантий безопасности». Вместе с тем, Зеленский позволил себе критиковать позицию Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также нецензурно выругаться.

После этого Трамп выгнал Зеленского из Овального кабинета и сообщил, что тот сможет вернуться, когда будет «готов к миру». Глава Белого дома также не стал подписывать с киевским режимом сделку о полезных ископаемых.

3 марта Трамп заявил, что США хотят скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Он отметил, что будет настаивать на прекращении боевых действий.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что военная помощь киевскому режиму от США прекратилась в районе 04:30 мск без указания даты возобновления поставок оружия.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Россия готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал глава государства.