Вашингтон, 4 марта, 2025, 22:56 — ИА Регнум. Ключевой темой предстоящего выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом станет «возрождение американской мечты». Об этом 4 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

J. Scott Applewhite/AP/TASS Дональд Трамп

Американский лидер Трамп впервые за свой второй президентский срок обратится с речью к конгрессу США. При этом всего за два срока в качестве президента США Трамп выступит перед обеими палатами конгресса уже в пятый раз.

«Он собирается выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит», — уточнила Левитт.

Представитель Белого дома отметила, что Трамп «погрузится во внешнюю политику», коснётся тем завершения конфликта на Украине, возвращения заложников из сектора Газа, а также о необходимости дополнительного финансирования для защиты американских границ.

Левитт пояснила, что администрация Белого дома не беспокоится по поводу распространившейся информации о возможных попытках демократов сорвать выступление Трампа.

Трамп обратится к конгрессу США 4 марта в 20:00 по времени Восточного побережья (среда 5 марта 06:00 мск).

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что 4 марта в конгрессе расскажет «всё как есть». Американский лидер пообещал грандиозный вечер, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Американские законодатели от Демократической партии обсуждают попытку помешать выступлению президента США Трампа 4 марта в конгрессе, в том числе путем полного срыва его речи. В частности, демократы обсуждали возможность уйти из зала заседаний во время тех тезисов из речи главы Белого дома, с которыми они не будут согласны, а часть собирается сидеть во время выступления Трампа «с каменным лицом» и не аплодировать ему.