Москва, 4 марта, 2025, 22:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил первому вице-губернатору Новгородской области Александру Дронову пост врио губернатора региона.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства встретился с Дроновым во вторник вечером, 4 марта, в Кремле.

«Как дела? Входите в курс дел? Собственно говоря, вам там входить нечего, вы и так в курсе», — отметил Путин.

В свою очередь Дронов поблагодарил российского лидера за доверие и отметил, что работа врио губернатора — большая ответственность.

7 февраля Путин принял отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Причиной такого решения послужил его переход на другую работу, уточнялось в опубликованном на сайте Кремля указе.

Как передавало ИА Регнум, ушедшего с поста главы Новгородской области Андрея Никитина назначили замминистра транспорта России. Никитин в своем Telegram-канале выложил видеообращение. Он отметил, что Новгородская область стала для него второй родиной. Политик поблагодарил жителей региона за помощь и поддержку.

Никитин возглавлял российский регион с 2017 года. Через пять лет он второй раз победил на выборах, за него проголосовали более 77% избирателей.