В Петербурге задержали мужчину, открывшего огонь из окон дома
Санкт-Петербург, 4 марта, 2025, 22:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 11-й линии Васильевского острова неизвестный мужчина открыл огонь из травматического оружия из окон жилого дома. Его задержали, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Мужчина, стрелявший из травматического оружия, на Васильевском острове задержан. Предположительно, он находится в состоянии опьянения», — заявил источник из правоохранительных органов.
Отмечается, что мужчина стрелял в воздух. Пострадавших нет. Подозреваемого отправили в больницу для медосвидетельствования.
Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года на Народной улице в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и забаррикадировался в квартире. С мужчиной вели переговоры несколько часов, однако это не дало результата. Бойцы спецназа приняли решение брать квартиру, где забаррикадировался мужчина, штурмом. В ходе штурма мужчину ликвидировали. Отмечалось, что мужчине было 59 лет, он родился в Чечне, ранее отбывал наказание по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах.