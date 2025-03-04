Санкт-Петербург, 4 марта, 2025, 22:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 11-й линии Васильевского острова неизвестный мужчина открыл огонь из травматического оружия из окон жилого дома. Его задержали, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мужчина, стрелявший из травматического оружия, на Васильевском острове задержан. Предположительно, он находится в состоянии опьянения», — заявил источник из правоохранительных органов.

Отмечается, что мужчина стрелял в воздух. Пострадавших нет. Подозреваемого отправили в больницу для медосвидетельствования.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года на Народной улице в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и забаррикадировался в квартире. С мужчиной вели переговоры несколько часов, однако это не дало результата. Бойцы спецназа приняли решение брать квартиру, где забаррикадировался мужчина, штурмом. В ходе штурма мужчину ликвидировали. Отмечалось, что мужчине было 59 лет, он родился в Чечне, ранее отбывал наказание по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах.