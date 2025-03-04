Череповец, Вологодская область, 4 марта, 2025, 22:11 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 4 марта и завершилась со счётом 5:0.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

В составе «Локомотива» шайбы забросили нападающие Байрон Фрейз, оформивший дубль, Рихард Паник, Георгий Иванов и Артур Каюмов.

«Сухой» матч на свой счёт записал вратарь ярославской команды Даниил Исаев.

«Локомотив» является лидером КХЛ, команда занимает первое место с 93 очками после 62 матчей. «Северсталь» идёт на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции с 73 очками после 60 игр.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта санкт-петербургский СКА досрочно вышел в плей-офф КХЛ. Это стало ясно после того, как китайский «Куньлунь» в своём матче на выезде проиграл московскому «Динамо» со счётом 3:6.

23 февраля минское «Динамо» прервало серию московского «Спартака» в КХЛ из трех побед подряд. Встреча завершилась со счетом 3:0.