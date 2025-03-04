Ереван, 4 марта, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Армения не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза (ЕС) и должна сделать выбор. Об этом 4 марта заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Александр Патрин/ТАСС

«Изначально российской стороной все точки были поставлены над i: либо ЕС, либо ЕАЭС. И там, и там быть невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов», — отметил он в интервью местному порталу 24News.

Копыркин вспомнил слова вице-премьера РФ Алексея Оверчука о том, что вступление Армении в ЕС напоминает покупку билета на «Титаник». По словам посла, реалии — это сотрудничество Армении с ЕАЭС, а что будет в ЕС — это вопрос будущего.

Дипломат добавил, что вопрос военно-технического сотрудничества сохраняется в повестке армяно-российских отношений. По его словам, с российской стороны есть политическая воля беречь то, что есть.

Также посол подчеркнул, что безопасность Армении обеспечивает присутствие на её территории 102-й российской военной базы и пограничников, а не обещания западных сил. Он отметил, что никто на Западе не давал республике никаких гарантий безопасности, сопоставимых с теми, что есть в российско-армянских отношениях.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля парламент Армении проголосовал за принятие законопроекта о начале процедуры по вступлению республики в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС другие нормы.

Оверчук 9 января отмечал, что решение Армении можно рассматривать как начало выхода республики из ЕАЭС.