Будапешт, 4 марта, 2025, 21:59 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов Америки готова отменить санкции против России в энергетической сфере, которые вредят экономике Венгрии. Об этом 4 марта заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Петер Сийярто

«Нынешняя американская администрация абсолютно, на 100%, открыта к тому, что меры, принятые при администрации [бывшего президента США Джо] Байдена, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — рассказал венгерский министр телеканалу М1 об итогах встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Сийярто уточнил, что речь идет о рестрикциях, касающихся покупки Венгрией российского газа, а также сотрудничества с РФ в ядерной сфере. Рубио заявил о стремлении как можно скорее завершить этот вопрос.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта отметил, что поступает множество сообщений о возможной отмене американских санкций, введенных против РФ. Все их нужно учитывать, но ориентироваться следует на официальные заявления, а их в США пока никто не делал.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 19 февраля заявил, что в 2025 году не следует ожидать смягчения санкционного давления на Россию со стороны Запада. По его словам, даже если США согласятся на уступки, Европейский союз продолжит усиливать напряжённость в отношении РФ.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что многочисленные санкции Запада, направленные на ослабление страны, дали обратный эффект. В результате, несмотря на введённые ограничения, российская экономика растет темпами выше среднемировых.