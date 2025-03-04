Москва, 4 марта, 2025, 21:40 — ИА Регнум. Нельзя предсказать, сядет ли глава киевского режима Владимир Зеленский за стол переговоров после приостановки поставок вооружений из США. Об этом 4 марта заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Корсун ИА Регнум

Министру задали вопрос о том, пойдет ли Зеленский на переговоры по урегулированию конфликта после приостановки поставок Киеву американского оружия.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — ответил Лавров в эфире Первого канала.

Как передавало ИА Регнум, Reuters со ссылкой на источник сообщило, что около 4:30 мск 4 марта военная помощь Украине от США прекратилась. По словам источника, это нужно, чтобы понять, способствует ли такое решение урегулированию конфликта. Эту информацию подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Этому решению предшествовал скандал в Белом доме. Зеленский 28 февраля в присутствии журналистов устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, отметив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Зеленский, в свою очередь, выступил против прекращения огня и перемирия. Он также пытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе даже нецензурную брань.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявил, что решение Трампа о приостановке отправки всей военной помощи Украине является шагом к мирному урегулированию. Он отметил, что до сих пор США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса на Украине.