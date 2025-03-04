Москва, 4 марта, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной готовность главы киевского режима Владимира Зеленского вернуться к переговорам с США.

CAP/PLF/Global Look Press

«Готов — это хорошо. Это позитивно», — заявил Песков журналистам, комментируя сообщения о готовности Зеленского вернуться к переговорам с американскими представителями.

Как ранее передавало ИА Регнум, Зеленский в соцсети X прокомментировал перепалку в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, но извинений так и не принёс. Он выразил сожаление по поводу случившейся стычки и добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Также он заявил, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.

28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда тот потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Зеленский также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины, но для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале.

4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США военную помощь Украине, зависит только от Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что если американская сторона действительно приостановит военную помощь, то это станет лучшим вкладом в урегулирование украинского конфликта. Поведение Зеленского в Белом доме представитель Кремля назвал полным отсутствием у него дипломатических способностей.