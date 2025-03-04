Москва, 4 марта, 2025, 20:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, когда говорил о возможном сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов, не предлагал совместную добычу полезных ископаемых. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Путин говорил о потенциальной возможности и о нашей заинтересованности. Это совершенно разные вещи», — ответил он на соответствующий вопрос радиостанции «Маяк».

При этом Песков напомнил, что действуют антироссийские санкции, из-за которых сотрудничество в настоящее время невозможно. При этом РФ открыта к сотрудничеству с США, и для этого есть огромные возможности.

Как передавало ИА Регнум, Путин 24 февраля отметил, что Россия может предложить США сотрудничество в области редкоземельных металлов. В том числе возможно партнерство в новых российских регионах. Речь идёт о партнёрстве не только между административными и правительственными структурами США, но и с американскими компаниями, которые готовы к совместной работе в этой сфере, добавил российский лидер.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что у России есть много ценных ресурсов, в том числе редкоземельные элементы. Он также сообщил о попытках американской стороны заключить несколько сделок, но пока не знает, будут ли они удачными.