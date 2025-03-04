Москва, 4 марта, 2025, 20:16 — ИА Регнум. Россия считает, что проблемы США и Ирана должны решаться исключительно путем переговоров. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я говорил, что в целом [президент РФ Владимир] Путин неоднократно говорил, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами», — рассказал представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия является союзником и партнером Ирана, поэтому готова делать все возможное для того, чтобы способствовать переговорам с США.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом планирует обсудить с Ираном его ядерную программу и поддержку иранской стороной антиамериканских сил. Отмечалось также, что якобы вопрос об участии российской стороны в этих переговорах обсуждался на встрече в Эр-Рияде 18 февраля.

25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Тегеран с рабочим визитом по приглашению его коллеги из Ирана Аббаса Аракчи. В ходе встречи министры обсудили отношения двух стран и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока подписал указ о выходе США из сделки по иранской ядерной программе. Его администрация также ввела санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов Ирана.