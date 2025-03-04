Москва, 4 марта, 2025, 20:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая в Москве.

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«Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — добавил российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи с Хлайном.

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