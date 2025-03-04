Москва, 4 марта, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Энергетика является стратегическим направлением двустороннего сотрудничества России и Мьянмы. Об этом 4 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Стратегическим направлением двустороннего сотрудничества является энергетика», — отметил глава государства в ходе заявлений по итогам российско-мьянманских переговоров.

Путин добавил, что Россия надежно обеспечивает Мьянму востребованными энергоресурсами. Кроме того, стороны прорабатывают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, подчеркнул он.

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