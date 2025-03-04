Москва, 4 марта, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить личные контакты с новым руководителем Сирии Ахмедом-аш Шараа. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

DIA Images/ABACA Ахмед аш-Шараа

«Нет, пока нет», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года вооружённые группировки сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные силы. 8 декабря сирийская армия оставила Дамаск, боевики заявили о переходе власти в свои руки. Президент Сирии Башар Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.

12 февраля 2025 года Путин провел телефонные переговоры с Ахмедом аш-Шараа. Они обсудили обстановку в Сирии и вопросы торговой, экономической, образовательной и иных областях. Российский президент подчеркнул, что Москва занимает принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 февраля сообщил, что Россия контактирует с сирийскими властями по вопросу сохранения российских баз в Сирии. Идет рабочий процесс, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Турцию, где также поднял эту тему для обсуждения.