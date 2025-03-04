Будапешт, 4 марта, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Евросоюз не сможет без участия США долго финансировать военную помощь Украине и понесет огромный ущерб, если конфликт продолжится. Об этом 4 марта заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я считаю нереальной возможность того, что Европа сможет продолжать финансировать военные действия в долгосрочной перспективе без существенного нарушения европейских интересов», — отметил он в интервью телеканалу М1.

Сийярто назвал ошибочным решение Брюсселя поддерживать конфликт на Украине. Он также указал на то, что введение санкций против России привело к росту цен на энергоносители и снижению экономической конкурентоспособности стран ЕС.

«Если Европа продолжит этот курс, если европейские лидеры, выступающие за <конфликт>, продолжат эту политику, то тогда Европе будет нанесен огромный ущерб», — подчеркнул венгерский министр.

Он также напомнил, что Венгрия выступает за переговоры между Россией и США для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, сейчас возникла самая большая надежда, что получится договориться о мире.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Украинский политик категорически отказался и начал публичную перепалку с американским лидером.

3 марта представитель Белого дома заявил, что Трамп хочет добиться мира на Украине, в отличие от Зеленского. США ожидают, что их партнеры также будут привержены этой цели, поэтому было принято решение приостановить помощь киевскому режиму для содействия урегулированию конфликта.

4 марта Reuters со ссылкой на источник сообщило, что США приостановили военную помощь Украине. Эту информацию подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск, назвав решение Вашингтона самым большим вызовом за последние десятилетия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта напомнил, что США до настоящего времени оставались основным поставщиком вооружений для киевского режима. Если американская сторона приостановит военную помощь, это станет лучшим вкладом в урегулирование украинского кризиса.