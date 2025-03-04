Путин и премьер Мьянмы приняли совместное заявление по итогам переговоров
Москва, 4 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли в теплой и дружественной атмосфере. Об этом 4 марта говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.
«Владимир Владимирович Путин и Мин Аун Хлайн провели переговоры в теплой и дружественной атмосфере и обменялись мнениями о событиях в обеих странах», — говорится в документе.
Также отмечается, что лидеры обсудили широкий круг вопросов развития многопланового российско-мьянманского сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, энергетической, транспортной, научной, военной и гуманитарной сферах.
Кроме того, главы государств в доверительном ключе обсудили актуальные региональные и другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
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