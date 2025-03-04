Москва, 4 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли в теплой и дружественной атмосфере. Об этом 4 марта говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн

«Владимир Владимирович Путин и Мин Аун Хлайн провели переговоры в теплой и дружественной атмосфере и обменялись мнениями о событиях в обеих странах», — говорится в документе.

Также отмечается, что лидеры обсудили широкий круг вопросов развития многопланового российско-мьянманского сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, энергетической, транспортной, научной, военной и гуманитарной сферах.

Кроме того, главы государств в доверительном ключе обсудили актуальные региональные и другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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