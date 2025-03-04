Москва, 4 марта, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Иранский вопрос обсуждался на переговорах России и США в Эр-Рияде, стороны договорились провести отдельные переговоры по этой теме. Об этом 4 марта сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

РИА Новости/МИД РФ

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана, да. И договорились о том, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что в Эр-Рияде поднималась иранская проблема.

При этом Ушаков уточнил, что з Вашингтона пока не поступало сигналов к какой-то конкретной договоренности о том, как и когда проводить эти переговоры.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями России и США.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на неназваные источники, написало 4 марта, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась к России с просьбой выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. По данным агентства, Вашингтон планирует обсудить с Тегераном ядерную программу республики и поддержку иранской стороной антиамериканских сил в регионе. Якобы вопрос об участии Москвы в переговорах в том числе обсуждали участники делегаций РФ и США на встрече в Эр-Рияде 18 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявил, что США и Иран должны провести переговоры и разрешить проблемы, которые возникли между странами. Москва для этого готова сделать всё возможное, подчеркнул он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 февраля посетил Тегеран с рабочим визитом. Его пригласил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В ходе встречи они в том числе обсуждали отношения между странами, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Трамп в мае 2018 года, в ходе первого президентского срока, подписал указ о выходе США из сделки по ядерной программе Ирана. Он также распорядился ввести санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов этой республики.