Вашингтон, 4 марта, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Украина недооценила решительный настрой США на начало переговоров по урегулированию конфликта. Об этом 4 марта написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя администрации американского президента Дональда Трампа.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press

«Украинцы не считали, что мы настроены серьезно», — приводит издание слова собеседника.

По его словам, Вашингтону в связи с этим «пришлось устроить демонстрацию» своей решительности.

В публикации отмечается, что Трамп посчитал необходимым показать свое стремление заставить Киев начать мирные переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Трамп провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которые стали провальными для последнего. Американский лидер потребовал согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия, после чего был выдворен из Белого дома.

3 марта Трамп заявил, что США хотят скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Он отметил, что будет настаивать на прекращении боевых действий.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что военная помощь киевскому режиму от США прекратилась в районе 4:30 мск без указания даты возобновления поставок оружия.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Россия готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал глава государства.