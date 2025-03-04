Москва, 4 марта, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Банк России установил на 5 марта официальный курс доллара на уровне предыдущего показателя. Об этом стало известно из данных на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Отмечается, что в среду доллар сохранится на уровне 89,2448 рубля. Официальный курс евро вырос на 1,05 рубля — до 93,9034 рубля, а вместе с ним поднялся и курс юаня на 2 копейки — до 12,1906 рубля.

Ранее ЦБ РФ установил курс доллар на 4 февраля на уровне 99,9433 рубля, евро — 102,491 рубля и юань — 13,4095 рубля.

В ноябре министр финансов Антон Силуанов отмечал, что необходимость вмешиваться в формирование курса национальной валюты России отсутствует. Это должно происходить согласно законам рынка, а вмешательство государственных органов в этот процесс может негативно сказаться на денежно-кредитной политике РФ, уточнил он.

Также в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что колебания курса рубля являются временным явлением. По ее словам, отклонение курсов наблюдается в моменты введения санкций, затем участники рынка адаптируются, и происходит сближение курсов.