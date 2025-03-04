Москва, 4 марта, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Претензии комментатора Дмитрия Губерниева к судьям чемпионата России в Казани обусловлены незнанием правил лыжных соревнований. Об этом 4 марта заявили в судейской коллегии Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Анастасия Петрова/РИА Новости Дмитрий Губерниев

Ранее Губерниев в Telegram-канале назвал работу жюри соревнований безобразной, как и их отношение к зрителям. Отдельно комментатор осудил организаторов за отсутствие официальной информации о санкциях к лыжникам, нарушившим правила во время забегов.

В федерации пояснили, что все спортсмены, у кого зафиксировали нарушения, были приглашены к судьям. Не пришел лишь трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, уже уехавший в гостиницу.

«Всем нарушителям было показано видеодоказательство нарушений и разъяснены пункты правил соревнований, которые были нарушены. После этого были вынесены санкции. Спортсмены были ознакомлены с решением жюри. Никто ничего не скрывал», — процитировало «РИА Новости» заявление ФЛГР.

Отдельно отмечалось, что, согласно процедуре принятия решений, они размещаются на доске информации и объявляются на совещании представителей команд. На стадионе публично о них не информируют, подчеркнули в федерации.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта судейская коллегия лишила лыжницу Анастасию Кириллову серебряной медали, переместив ее со второго на шестое место в итоговом протоколе финального спринтерского забега на чемпионате России. Золото чемпионата завоевала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, Кириллова финишировала второй, третье место заняла Алена Баранова. Однако по ходу решающего забега, на финишной прямой, Кириллова наехала на лыжи Барановой, что стало поводом штрафных санкций.