Тбилиси, 4 марта, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Прибалтика является самым большим врагом для Украины. Об этом 4 марта заявил депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа.

Pavlo Bahmut/Global Look Press

«Они подстрекают украинцев: «Идите, воюйте до последнего украинца, чтобы измотать Россию», — его слова передает Sputnik Грузия.

Заркуа отметил, что если страны Балтии так сильно беспокоятся о судьбе Украины, то они могут присоединиться к вооруженному конфликту «как соседи». Однако этого не происходит, так как страны защищают лишь собственные интересы и их не волнует дальнейшая судьба киевского режима, подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что похожая ситуация происходила с Грузией, когда от страны требовали ввести санкции против России и открыть «второй фронт».

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отказ вводить антироссийские санкции в 2022 году стал историческим решением. Он добавил, что тогда была прямая попытка эскалации в стране для вовлечения ее в военный конфликт на Украине.

Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что западные страны давили на правительство Грузии и заставляли открыть «второй фронт» против Москвы. Отмечается, что от грузинских властей требовали не только введение ограничительных антироссийских мер, но и организацию чартерных рейсов для отправки наемников на Украину. Тем не менее правительство отказалось следовать этим требованиям.