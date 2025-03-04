Киев, 4 марта, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал перепалку с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме, опубликовав пост в соцсети X. Однако извинений перед хозяином Белого дома в соответствующем обращении принесено не было.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Глава киевского режима в своем тексте выразил сожаление по поводу случившейся стычки.

«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пора всё исправить», — написал Зеленский.

Он добавил, что готов добиваться достижения мира на Украине под «сильным руководством Трампа». Зеленский также заявил, что Украина ценит помощь Соединенных Штатов для сохранения суверенитета и независимости Украины.

Глава киевского режима подчеркнул, что готов быстро пройти все этапы переговоров, чтобы согласовать прочную окончательную сделку.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский в присутствии журналистов устроил перепалку с Трампом, когда последний потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия.

Он также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом даже нецензурную брань. После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку в Овальном кабинете, либо уйти в отставку.

3 марта Трамп заявил, что Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины. Для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале, а также о готовности подписать соглашение о сделке и участвовать в мирных переговорах.

4 марта около 4:30 мск военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США военную помощь Украине, зависит только от Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что США до настоящего времени оставались основным поставщиком оружия для киевского режима. Если американская сторона действительно приостановит военную помощь, это станет лучшим вкладом в урегулирование украинского конфликта. Поведение Зеленского в Белом доме Песков назвал полным отсутствием дипломатических способностей.