Москва, 4 марта, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Пока никто в США официально не заявлял о планах отменить антироссийские санкции. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он отметил, что по вопросу о санкциях поступает огромное количество сообщений, одно фантастичней другого. Представитель Кремля назвал происходящее информационной какофонией.

«Конечно, всё стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делает», — подчеркнул Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы ослабить антироссийские санкции после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине. 3 марта Reuters сообщило, что американская администрация поручила Госдепу и минфину составить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены. Ведомства якобы готовят предложения по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин 19 февраля рекомендовал не ожидать ослабления санкционного давления на РФ со стороны Запада в 2025 году. По его мнению, даже если США пойдут на уступки, ЕС будет продолжать наращивать напряжённость.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что многочисленные санкции Запада против России были направлены на ее ослабление, но принесли обратный результат. Экономика страны, вопреки введенным ограничениям, демонстрирует рост.