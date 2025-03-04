Москва, 4 марта, 2025, 19:05 — ИА Регнум. На 42-м году жизни скончался насельник Введенского монастыря Оптина пустынь иеромонах Константин (Никитенко), который около 2,5 года окормлял бойцов специальной военной операции. Об этом 4 марта сообщил наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф (Королев).

Vk/Монастырь Оптина пустынь

«Его скоропостижный уход случился вне территории военных действий, а будучи в отпуске. Господь дал мирную кончину», — приводит его слова «РИА Новости».

Он сообщил, что отпевание и погребение отца Константина состоится 7 марта в Оптиной пустыни.

Наместник отметил, что Никитенко пришел в монастырь молодым человеком, имел медицинское образование и музыкальные таланты. Он был руководителем хора. На специальной военной операции он ободрял бойцов, поддерживал их духовно, оказывал медицинскую помощь.

В миру Константин получил медицинское образование и работал врачом-реаниматологом. В 2009 году он поступил в монастырь, а в 2015-м был рукоположен в сан иеромонаха.