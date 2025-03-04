Вашингтон, 4 марта, 2025, 18:49 — ИА Регнум. США в соответствии с указом президента Дональда Трампа официально признали террористической организацией правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом 4 марта заявил госсекретарь США Марко Рубио.

YAHYA ARHAB/ЕРА/ТАСС

«Сегодня Государственный департамент выполняет одно из первых обещаний президента Трампа, данных им при вступлении в должность, и я рад объявить о том, что Госдепартамент внес организацию «Ансар Аллах», обычно именуемую хуситами, в список иностранных террористических организаций», — заявил он.

Отмечается, что США нацелены сотрудничать с региональными партнерами, чтобы лишить группировку ресурсов, необходимых для проведения атак, и прекратить их действия против американских граждан и судоходства в Красном море.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Трамп подписал указ, запускающий процесс признания в США движения «Ансар Аллах» террористическим. В документе отмечалось, что хуситы, якобы поддерживаемые иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), представляют угрозу для безопасности американских военных и стабильности в регионе.

6 января военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море. Он утверждал, что этими действиями движение сорвало подготовку США к нанесению крупномасштабного авиаудара по Йемену.

31 декабря Сариа заявил, что «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому авианосцу USS Harry S. Truman, используя крылатые ракеты и дроны. Атаку на корабль хуситы совершили в тот момент, когда он готовился поразить цели на территории Йемена.