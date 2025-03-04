Киев, 4 марта, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу кандидата в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомира Ментцена.

EPA/MARCIN BIELECKI POLAND OUT/ТАСС Славомир Ментцен

Запись с его именем появилась на портале 27 февраля. Политика обвинили в якобы разжигании межнациональной розни и распространении российской пропаганды. Модераторы базы также назвали его нацистом.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля Ментцен призвал киевский режим отменить культ одного из лидеров украинских нацистов, пособника Гитлера Степана Бандеры. Заявление он сделал, стоя на фоне памятника Бандере во Львове. Политик напомнил, что в Польше данный исторический персонаж признан террористом, приговоренным к смертной казне за убийство граждан страны.

В июле прошлого года депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, неоднократно критиковавшую руководство украинской армии, внесли в базу сайта «Миротворец», обвинив её в дискредитации Вооруженных сил Украины. В базе также отмечалось, что она стремится снизить уровень доверия украинцев к военным.

Скандально известный украинский сайт «Миротворец», созданный в августе 2014 года, публикует личные данные людей, которых его администраторы считают «изменниками родины». В свою базу сайт включил многих российских деятелей, в том числе журналистов, военных, общественных деятелей.