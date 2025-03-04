Вашингтон, 4 марта, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Администрация США обратилась к России с просьбой выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Об этом 4 марта заявило Bloomberg, ссылаясь на незваные источники.

По данным агентства, Вашингтон планирует обсудить с Тегераном ядерную программу республики и поддержку иранской стороной антиамериканских сил в регионе. Якобы вопрос об участии Москвы в переговорах в том числе обсуждали участники делегаций РФ и США на встрече в Эр-Рияде 18 февраля.

При этом пока нет официальной информации о планах России стать посредником между США и Ираном.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявил, что США и Иран должны провести переговоры и разрешить проблемы, которые возникли между странами. Москва для этого готова сделать всё возможное, подчеркнул он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 февраля посетил Тегеран с рабочим визитом. Его пригласил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Они в ходе встречи в том числе обсуждали отношения между странами, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Трамп в мае 2018 года, в ходе первого президентского срока, подписал указ о выходе США из сделки по ядерной программе Ирана. Он также распорядился ввести санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов этой республики.