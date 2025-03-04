Вашингтон, 4 марта, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с конгрессом планы по урегулированию украинского конфликта. Об этом 4 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

«Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить <конфликт> на Украине», — сказала представитель Белого дома в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, американский лидер также коснется темы возвращения всех заложников из Газы домой и потребности в допфинансировании для усиления защиты границы США.

Трамп обратится к конгрессу США 4 марта в 20:00 по местному времени (среда 5 марта 04:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Трамп провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которые стали провальными для последнего. Американский лидер потребовал от украинского политика согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия, после чего был выдворен из Белого дома.

3 марта Трамп заявил, что США хотят скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Он отметил, что будет настаивать на прекращении боевых действий.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что военная помощь киевскому режиму от США прекратилась в районе 4:30 мск без указания даты возобновления поставок оружия.

Также Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что 4 марта в конгрессе расскажет «всё как есть». Американский лидер пообещал грандиозный вечер, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Военный эксперт, политолог, капитан 1-го ранга Василий Фатигаров 22 февраля в разговоре с ИА Регнум заявил, что США, как и 80 лет назад, занимает ту сторону в конфликте, которая побеждает, отправляя Европу в лагерь проигравших. Он добавил, что другого исхода, кроме победы России, на Украине и быть не может. Эксперт уточнил, что при любой поддержке Украины со стороны любых западных стран завершение у ситуации может быть только одним, и в новой администрации Белого дома это быстро поняли.