Вашингтон, 4 марта, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией, сейчас важно сесть за стол переговоров. Об этом 4 марта заявил журналистам американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

CNP/AdMedia/Global Look Press Джей Ди Вэнс

«Мы находимся в положении, когда ни Европа, ни США, ни украинцы не могут продолжать <этот конфликт>. Поэтому важно, чтобы все сели за стол переговоров. Президент [США Дональд Трамп] пытается подать четкий сигнал, что украинцам надо вернуться за стол переговоров и начать обсуждать с ним сделку о полезных ископаемых», — отметил Вэнс.

По его словам, США верят, что завершение конфликта наилучшим образом отвечает интересам американского народа. Он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования, а не публичные заявления.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Трамп провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которые стали провальными для последнего. Американский лидер потребовал согласиться на мирные переговоры и заявил, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский, в свою очередь, высказался против прекращения огня и перемирия, после чего был выдворен из Белого дома.

3 марта Трамп заявил, что США хотят скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Он отметил, что будет настаивать на прекращении боевых действий.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что военная помощь киевскому режиму от США прекратилась в районе 4:30 мск без указания даты возобновления поставок оружия.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Россия готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал глава государства.