Казань, 4 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Судейская коллегия лишила лыжницу Анастасию Кириллову серебряной медали, переместив ее со второго на шестое место в итоговом протоколе финального спринтерского забега на чемпионате России. Об этом 4 марта сообщил главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев.

Александр Вильф/РИА Новости Анастасия Кириллова

«Мне позвонил тренер и сказал, что Кириллову ставят на шестую позицию за наезд на Баранову», — сказал Турышев телеканалу «Матч ТВ».

Женский спринт прошел в Казани 4 марта. Золото чемпионата завоевала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, Кириллова финишировала второй, третье место заняла Алена Баранова. Однако по ходу решающего забега, на финишной прямой, Кириллова наехала на лыжи Барановой, что стало поводом штрафных санкций.

Таким образом, Баранова стала серебряным призером, бронзовая медаль досталась Анастасии Фалеевой.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января коллегия судей лишила российского лыжника-любителя Омара Худиева золотой медали марафона La Diagonela в Швейцарии из-за нанесения фтора на лыжи. Спортсмен предположил, что займи он второе место, проверку могли бы не проводить. Он также пояснил, что в своём арсенале не имеет лыж, для смазки которых не применял бы фтор.