Минск, 4 марта, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе главы государства.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«В международном Договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае посягательств на безопасность Беларуси и России, а также Союзного государства в целом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что договор предполагает совместное противодействие односторонним ограничениям как экономического, так и иного характера, а также помощь в предотвращении посягательств на безопасность стран Союзного государства, принятие ответных мер на акты агрессии и на угрозы. Также предполагается взаимное предоставление военной, военно-технической и иной помощи.

Как ранее передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности между Минском и Москвой по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Путин заявлял, что такие гарантии безопасности предполагают участие всех сил, в том числе и ядерного оружия РФ. Лукашенко также отмечал, что две страны вышли на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества, в том числе и в военной сфере.

28 февраля Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В договоре отмечались и вопросы, касающиеся применения ядерного оружия. Согласно документу, оно может быть использовано в ответ на атаку аналогичным вооружением или другим видом оружия массового поражения против России или Белоруссии.