* — компания признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 4 марта, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Руководство Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ) безразлично к тому, что мошенники часто используют принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram для обмана пользователей. Об этом рассказали член общественного совета при Минцифры России, директор департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов и эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Андрей Ярных.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Meta (компания признана экстремистской и запрещена в РФ)

Они прокомментировали новость о том, что в Японии около 30 пострадавших от мошенничества намерены подать иски против Meta. Истцы утверждают, что стали жертвами инвестиционного мошенничества из-за распространяемых в соцсетях «фальшивых рекламных объявлений», в которых использовались образы знаменитостей. Сумма исковых требований составит около 400 млн иен (240 млн рублей).

Представители Meta в ответ на претензии заявили, что их автоматическая система обнаружения удаляет мошеннические объявления. Они подчеркнули, что компания не обязана тщательно проверять все рекламные материалы.

Маслов, комментируя инцидент, отметил, что пора осознать безразличие западных сервисов к интересам своих клиентов. Пользователи Meta теряют большие суммы из-за ложной рекламы, но компания скорее будет тратить миллионы на юристов, чем на компенсацию ущерба.

«В современных условиях переход на российские сервисы уже давно стал аксиомой. Ведь масштабы мошеннических схем, которые происходят на западных платформах, сложно даже представить», — добавил представитель Минцифры.

Эксперт РОЦИТ заявил, что Meta не уделяет достаточно внимания контролю качества рекламы на своих платформах, и это способствует мошенничеству. Компания игнорирует свою ответственность, позволяя использовать образы известных людей в фальшивой рекламе.

«Лично мне сложно представить, чтобы подобное отношение допускали российские соцсети, которые в этом вопросе грамотно расставляют приоритеты и оперативно реагируют на подобные случаи противоправных действий», — подчеркнул Ярных.

Как передавало ИА Регнум, замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев 4 марта заявил, что ведомство планирует полностью закрыть проблему кибермошенничества в стране в 2025 году, начав борьбу с этой угрозой на новом качественном уровне. Он не стал раскрывать подробности, но сообщил, что в министерстве идет активная работа по этому вопросу.