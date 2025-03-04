Москва, 4 марта, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Украина потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведывательных данных, если поставки Соединенных Штатов Америки будут приостановлены. Об этом 4 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Большая часть всех поставок так называемой продукции военного назначения идет именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и так далее — все в основном идет по линии США. Если это действительно так и если эти поставки будут приостановлены или остановлены, то, соответственно, большую часть всех боеприпасов, всей техники, всех разведданных киевский режим потеряет», — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля уточнил, что возможная приостановка поставок вооружений США Украине поможет подойти к мирному разрешению конфликта.

«Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, но скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами», — подчеркнул Песков.

Ранее агентство Reuters написало, что США прекратили военную помощь Украине около 4:30 мск 4 марта без указания даты возобновления поставок вооружения. Уточнялось, что решение принято для пересмотра помощи и понимания того, способствует ли это разрешению конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе нее Трамп указал на неминуемость мирных переговоров, а лидер киевского режима выступил за продолжение вооруженного конфликта и потребовал от Соединенных Штатов «гарантий безопасности». Зеленский также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом позволил себе нецензурно выразиться.

Руководство США после этого попросило главу киевского режима вместе с делегацией покинуть Белый дом. Совместную пресс-конференцию политиков отменили. Кроме того, не была подписана сделка по украинским полезным ископаемым.