Москва, 4 марта, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Новая выставка «Путешествие по России» открылась в Национальном центре «Россия». Об этом 4 марта сообщила пресс-служба центра.

Новосильцев Артур/АГН Москва

На церемонии присутствовал первый замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета центра Сергей Кириенко. Он напомнил, что НЦ создавался по поручению президента страны Владимира Путина как правопреемник одноименной выставки на ВДНХ.

«По окончании выставки Владимир Владимирович Путин поставил задачу: уникальные достижения, представленные всеми российскими регионами, отраслями, крупнейшими компаниями, и накопленный опыт не должны пропасть», — сказал председатель оргкомитета.

Кириенко назвал центр не просто выставочным пространством, но местом национальной гордости. Проект «Путешествие по России» позволит за один день увидеть все федеральные округа страны, отметил он.

Он добавил, что по поручению Путина посещение экспозиций и мероприятий Национального центра бесплатно для всех желающих.

Осмотреть экспозицию можно за один час, познакомившись с регионами от Дальнего Востока до Калининграда, их достижениями, разработками и культурными ценностями.

Строительство выставки площадью более 3 тысяч кв. м длилось 30 дней. Пространство поделили на восемь зон, которые соответствуют восьми федеральным округам России — Дальневосточный, Сибирский, Приволжский, Центральный, Северо-Кавказский, Южный, Уральский и Северо-Западный.

Посетителей ждут уникальные экспонаты и мультимедийные инсталляции, посвященные природному, культурному и историческому многообразию страны. Благодаря современным VR-технологиям гостям обеспечат эффект полного погружения в содержание экспозиций и уникальную атмосферу каждого федерального округа, отметили в пресс-службе центра.

Первую часть проекта составляют гастрономические ряды, где можно продегустировать традиционные и новаторские блюда со всей страны. Там же будут проходить кулинарные шоу. Для самых маленьких гостей предусмотрена детская комната. Завершает экспозицию цифровая «Зона сердца», где каждый посетитель сможет оставить свои впечатления на цифровой открытке, которую сохранят в истории Национального центра «Россия».

Экспозиции откроются для свободного посещения 5 марта. Пройти на них можно в порядке живой очереди или в составе экскурсионных групп, заранее зарегистрировавшись на сайте RUSSIA.RU или на главной информационной стойке центра.

Как сообщало ИА Регнум, в российских регионах до конца 2025 года откроют пять филиалов Национального центра «Россия». Все площадки станут выставочными пространствами и местами проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч. До конца года филиалы откроют в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Рязанской области, Севастополе, Приморском и Красноярском краях. Там появятся экспозиции, посвящённые нацпроектам, а также вкладу местных жителей в развитие РФ, и многое другое.

В декабре Путин обозначил ключевую задачу центра — продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам главы государства, сплоченность людей и вера в страну рождаются именно из общего понимания коренных, суверенных интересов России.