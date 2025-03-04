Тбилиси, 4 марта, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, который является точной копией действующего в США закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Пленарное заседание транслировалось 4 марта на сайте законодательного органа.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«84 за, ни одного против. Законопроект в первом чтении принят», — отметил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, подводя итоги голосования.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти республики решили скопировать действующий в США закон об иноагентах FARA. Он отметил, что на протяжении нескольких лет, особенно в последние два года, в Грузии указывали на то, что иностранные агенты занимаются организацией беспорядков для совершения госпереворота. Теперь новая администрация США призналась, что неправительственные организации (НПО), получавшие американское финансирование, играли важную роль в этом процессе.

Премьер напомнил, что в Грузии действует мягкая версия FARA, но ряд работающих в стране НПО не выполняют даже этих условий.

Мягкую версию FARA в Грузии приняли в июне 2024 года. США и Евросоюз критиковали эту инициативу с начала обсуждения. Также резко против выступали прозападные оппозиционные партии и НКО, они проводили акции протеста. Вашингтон ввёл санкции против грузинских граждан, ответственных за принятие закона об иноагентах, и членов их семей.