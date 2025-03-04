Москва, 4 марта, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Предложение американского предпринимателя и главы комитета эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска о выезде с Украины является спасительным для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 4 марта заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Другого шанса его вчерашние союзники больше могут и не дать», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Зеленский напомнил Шеремету загнанного волка, «обложенного со всех сторон красными флажками», а предложение Маска могло бы войти в сделку по урегулированию украинского конфликта и стать спасительным кругом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Маск обвинил украинца в желании продолжать конфликт вечно и наживаться на нем, а также назвал его злом. Бизнесмен сделал подобное заявление на фоне выступления Зеленского в Лондоне, где тот отметил, что до окончания вооруженного конфликта с Россией еще очень далеко. Кроме того, 28 февраля в ходе перепалки в Белом доме Зеленский агрессивно настаивал на продолжении конфликта, в то время как президент США требовал от него согласиться на мирные переговоры.

4 марта Маск предложил главе киевского режима покинуть пост, уехать с Украины и получить амнистию в нейтральной стране в обмен на мирное урегулирование. Он также согласился с мнением, что вместе с украинским конфликтом закончатся и силы Зеленского.

В связи с этим политолог, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов рассказал, какие страны могли бы принять Зеленского на ПМЖ. По мнению эксперта, Франция и Великобритания подойдут украинцу больше всего из-за традиции этих стран предоставлять убежище политикам в сложной ситуации. Он также добавил, что можно рассмотреть Польшу, Израиль, Турцию и Австралию, а вот Канаду — не стоит, так как в ней проживает многочисленная украинская диаспора.