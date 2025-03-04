Москва, 4 марта, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-главы российской дочерней компании Google — ООО «Гугл» — Юлии Соловьевой на 232 млн рублей. Об этом 4 марта сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Кирилл Кухмарь/ТАСС Юлия Соловьева

Отмечается, что под арест попали жилые и нежилые помещения Соловьевой в Москве и Московской области, а также две машины марки BMW, суммарная стоимость которых оценивается в 13 млн руб. Помимо этого, арестованы банковские счета экс-главы компании и деньги, лежавшие на них, за исключением суммы, равной прожиточному минимуму.

«История с банкротством российской «дочки» Google и арестом имущества Юлии Соловьевой — закономерное последствие многолетней деятельности ИТ-гиганта, основанной на глобальных финансовых махинациях, уклонении от налогов и вопиющей цензуре», — прокомментировал аресты член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

Как сообщало ИА Регнум 25 февраля, судебные приставы намерены взыскать с ООО «Гугл» почти 100 млн рублей. Отмечалось, что в период с 2022 по 2024 год в отношении компании возбуждали исполнительные производства, предметом которых среди прочего были иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также оплата труда и иные выплаты по трудовым отношениям.

17 февраля в Арбитражном суде Москвы сообщили, что задолженность Google перед российскими СМИ составляет 2,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей. Суд попросили признать требования по задолженности реестровыми, чтобы предприятие сначала рассчиталось с долгами по зарплате, а затем занималось другими задолженностями.

В 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали иски к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл» с требованием восстановить заблокированные аккаунты на YouTube. В 2021 году суд обязал Google восстановить доступ, но корпорация не исполнила решение. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей, сумма штрафа удваивается каждую неделю.

Позже присоединились телеканал «Звезда», Первый канал, ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал» и ИП Симоньян М. С., представляющий YouTube-канал Маргариты Симоньян.