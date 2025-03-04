Москва, 4 марта, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Текущее укрепление курса рубля может быть связано с российско-американскими переговорами. Об этом 4 марта заявил журналистам заместитель министра финансов России Владимир Колычев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что курс российской валюты отражает оценку различных процессов хозяйствующими субъектами. В частности, на него влияют и геополитические процессы.

«Вот как-то попытаться точно сказать, какой из факторов повлиял там на последнее укрепление, сложно, но по времени это совпадало с переговорным процессом между Россией и Соединенными Штатами Америки», — заявил Колычев в кулуарах Госдумы.

Он добавил, что за последние несколько месяцев, вероятно, изменилась оценка инвесторами геополитических рисков. Пока неясно, насколько устойчивым может быть новый тренд.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, посвященные вопросам двусторонних отношений. Также обсуждались геополитические вопросы, в том числе урегулирование ситуации на Украине.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Участвовавший в них помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что целью мероприятия является начало нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

В преддверии переговоров Путина и Трампа расчетный курс доллара снизился на 10% — до 87,52 рубля с 97,068 рубля. Банк России установил курс доллара на 5 марта на уровне 89,2448 рубля.