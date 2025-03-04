Варшава, 4 марта, 2025, 18:03 — ИА Регнум. США могут начать отменять ранее введенные ими антироссийские санкции, что поставит Евросоюз, Польшу и Украину в более сложное положение. Об этом 4 марта заявил польский премьер-министр Дональд Туск в ходе заседания правительства республики в Варшаве.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы правительства Польши, Европа столкнулась с беспрецедентными, крупнейшими за последние несколько десятилетий рисками, в том числе в сфере безопасности, из-за чего его правительству придется принять ряд «экстраординарных» решений.

«Было объявлено о приостановлении американской помощи Украине и, возможно, начале отмены санкций в отношении России. У нас нет никаких оснований полагать, что это просто слова», — привела его слова британская газета The Guardian.

Туск отметил, что такой вариант развития событий поставит Европу, Украину и Польшу в более сложное положение, однако добавил, что Варшава готова активизировать деятельность в Европе для повышения ее оборонного потенциала и сохранить при этом хорошие отношения с США.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта агентство Reuters написало, что администрация президента США Дональда Трампа дала поручение составить список антироссийских санкций, которые можно смягчить. Уточнялось, что американские ведомства готовят предложение по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, в том числе некоторых предпринимателей из РФ.

Глава Белого дома 26 февраля заявлял, что США готовы снять санкции с России после заключения договоренности о мирном разрешении украинского конфликта. По словам Трампа, российской стороне придётся пойти на уступки для успешного урегулирования этого кризиса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 марта заявил, что еще преждевременно говорить о возможном смягчении антироссийских санкций США. Представитель Кремля напомнил, что Россия считает такие меры незаконными.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что многочисленные западные санкции против России принесли обратный результат. Вопреки противодействию Запада, российская экономика растёт, уточнял он.