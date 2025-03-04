Донецк, 4 марта, 2025, 17:38 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении украинские формирования обращаются в бегство при встрече с российскими штурмовиками. Об этом 4 марта заявил командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным Панда.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Прибывая на место, они десантируются, наталкиваются на наших штурмовиков и убегают. Часто бывает так, что они только высадились и побежали обратно», — рассказал солдат ВС России в беседе с ТАСС.

Отмечается, что в ходе освобождения населенного пункта Бурлацкое в Донецкой Народной Республике три группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при встрече со штурмовыми отрядами России решили сбежать.

Как ранее передавало ИА Регнум, 4 января ирландский журналист Чей Боуз заявил об истощении ВСУ из-за массового дезертирства. Более 200 тыс. человек сбежали с поля боя и еще миллион — погибли, отметил он.

В том же месяце главный редактор украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов рассказал, что бойцы 155-й бригады имени Анны Киевской, некоторые из которых готовились во Франции, массово бегут с фронта. Согласно его данным, на момент самой отправки бригады на обучение уже было зафиксировано более 900 случаев дезертирства в ВСУ.

Эти заявления подтверждаются в польском издании Wiadomości, которое пообщалось с неназванным украинским командиром. Он сообщил, что в некоторых украинских подразделениях число дезертиров превышает число убитых и раненых, а отправленные на фронт бойцы не подготовлены должным образом.