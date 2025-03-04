Киев, 4 марта, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Украина не хочет признавать потерю территорий по требованию Соединенных Штатов Америки для разрешения конфликта. Об этом 4 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

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«Если вопрос про то, велись ли конкретные переговоры по территориальной целостности, суверенитету, независимости Украины, то таких переговоров не велось. Мне про это неизвестно. Но в публичной сфере мы слышим заявления, что Украине придется уступить какие-либо территории. С моей точки зрения, это невозможно», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что решение об отказе от территорий имеет право принимать только украинский народ.

Премьер-министр Украины отметил, что украинская сторона может говорить о мирном плане, включающем пошаговость при предоставлении гарантий безопасности со стороны союзников. При этом он не уточнил, что имеет в виду под «пошаговостью».

Ранее, 3 марта, глава киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность признания Украиной территориальных уступок ради заключения мирного соглашения. Он считает, что завершение конфликта не на условиях Украины будет временным и «люди захотят восстановить справедливость».

4 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал это решение проявлением скудоумия. Он также обвинил Зеленского в наплевательском отношении к судьбе простых людей, живущих на подконтрольной ему территории.

При этом в США считают отказ от территорий со стороны Украины необходимым. Так, советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, очевидно, придется пойти на территориальные уступки. Об этом же 12 февраля говорил глава Пентагона Пит Хегсет, подчеркнувший, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших ее в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. При этом условиями для переговоров будут заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО и признание территориальных реалий и вывод войск с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.