Завьяловский район, Алтайский край, 4 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве главы администрации района в Алтайском крае Николая Онищенко находится в реанимации. Об этом 4 марта сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.

Кадр из видео

«[Подозреваемый] в реанимации. Стабилен», — процитировало ТАСС собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта днем Онищенко был убит из огнестрельного оружия возле кафе в селе Завьялово. В качестве подозреваемого оперативники задержали 45-летнего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, мотивом которого мог стать конфликт по поводу отстранения задержанного от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Уточняется, что после преступления он пытался совершить суицид. Мужчина выжил, получив значительную травму лица.