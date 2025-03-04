Мехико, 4 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Мексика введет ответные пошлины на товары, ввозимые из США. Об этом 4 марта заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

JESSICA LEE/EPA/ТАСС

«Одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших граждан», — отметила она в ходе пресс-конференции.

При этом Шейнбаум добавила, что готова к переговорам для того, чтобы урегулировать проблему.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал распоряжение о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также о дополнительных сборах 10% на импорт из Китая. Через два дня он на месяц приостановил действие новых тарифов для канадских и мексиканских товаров.

Шейнбаум после этого сообщила, что в рамках договоренностей с Трампом отправит 10 тыс. военнослужащих на северную границу для усиления борьбы с контрабандой наркотиков в США. 27 февраля американский лидер заявил, что наркотики продолжают поступать в страну из Мексики и Канады, а потому введенные им ранее пошлины будут возобновлены с 4 марта.