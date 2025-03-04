Москва, 4 марта, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Мьянмы Мина Аун Хлайна за шестерых слонят, отправленных властями республики в подарок России в 2024 году.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый <…> Спасибо большое», — заявил Путин.

Глава государства также добавил, что полученные российской стороной от Мьянмы слонята были переданы в Московский зоопарк.

В свою очередь, премьер-министр Мьянмы рассказал, что волновался за переданных животных, которые перед этим проживали в более теплом климате.

«Поэтому я слежу за ними, поэтому я спрашиваю: «Как наши слоны, как они живут?». Мне сказали: «Не волнуйтесь, они под контролем», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Мьянма подарила Большому Московскому цирку шесть слонят — пятерых самок и одного самца. Гендиректор цирка Эдгард Запашный назвал это событие по-настоящему большим, серьезным королевским подарком.

Он рассказал, что животных сопровождали трое дрессировщиков и один ветеринар, которые будут помогать слонятам еще в течение нескольких месяцев. Посол Мьянмы в РФ Тит Линн Оун отметил, что страна во второй раз дарит России слонов. Ранее трёх животных передавали в честь 70-летней годовщины с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами.