Хельсинки, 4 марта, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Финляндия продолжит оказывать помощь Украине после приостановки военной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом 4 марта заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Ранее агентство Reuters написало, что США прекратили военную помощь Киеву около 4:30 мск 4 марта без указания даты возобновления поставок вооружения. Уточнялось, что решение принято для пересмотра помощи и понимания того, способствует ли она разрешению конфликта на Украине.

«Мы все намерены поддерживать Украину и продолжать поддерживать ее, мы хотим укрепить позиции Украины на фронте и за столом переговоров, чтобы приложить усилия для достижения мира», — заявил Орпо на пресс-конференции по итогам заседания парламентских партий, которую транслировали местные СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе нее Трамп указал на неминуемость мирных переговоров, а лидер киевского режима выступил за продолжение вооруженного конфликта и потребовал от Соединенных Штатов «гарантий безопасности». Зеленский также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом позволил себе нецензурно выразиться.

Руководство США после этого попросило главу киевского режима вместе с делегацией покинуть Белый дом. Совместную пресс-конференцию политиков отменили. Кроме того, не была подписана сделка по украинским полезным ископаемым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта заявил, что страны Европы попытаются каким-то образом компенсировать Киеву отказ Вашингтона поставлять оружие. Он также назвал остановку поставки американских вооружений Украине наилучшим вкладом США в достижение мира.