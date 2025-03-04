Вашингтон, 4 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Темой выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе станет возрождение американской мечты, которое «уже происходит». Об этом 4 марта рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Он собирается выступить [в конгрессе] с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит», — заявила она в эфире телеканала Fox News.

По словам Левитт, Трамп за месяц добился большего, чем любой президент до него за весь свой срок на этом посту, и «возрождение американской мечты» ведется полным ходом.

При этом в сфере внешней политики глава Белого дома вначале сообщит свои планы по прекращению конфликта на Украине, а также сосредоточится на работе действующей администрации США по освобождению всех заложников из сектора Газа, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, вечером Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что 4 марта в конгрессе расскажет «всё как есть». Американский лидер пообещал грандиозный вечер вторника, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Портал Axios 4 марта со ссылкой на источники написал, что законодатели от демократов обсуждают попытку помешать выступлению Трампа в конгрессе, в том числе и с помощью полного срыва его речи. Отмечалось, что при этом среди них есть серьезные разногласия на тему того, как выражать свое «негодование» по поводу политики действующей администрации США.