Москва, 4 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 4 марта, церемония прощания состоялась в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя.

Владимир Гердо/ТАСС

На траурной церемонии присутствовало около 200 человек. Среди них были президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

ФШР организовала бесплатный трансфер для всех желающих посетить похороны выдающегося спортсмена.

Родная сестра Спасского Мария рассказала «Известиям», что её брат всегда отличался скромностью и никогда не хвалился, а еще активно занимался популяризацией своего вида спорта среди детей после завершения профессиональной карьеры.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Спасский умер в Москве в возрасте 88 лет. Филатов заявил, что чемпион мира был большой личностью, на его партиях и творчестве учились и учатся многие поколения шахматистов. Кроме того, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что смерть Спасского стала большой потерей, и вряд ли кому-то удастся занять его место.

Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования в связи со смертью Спасского.

Спасский начал заниматься шахматами в 1946 году в ленинградском Дворце пионеров. В 1955 году он выиграл чемпионат мира среди юношей и получил звание гроссмейстера. Он стал чемпионом мира в 1969 году, обыграв соотечественника Тиграна Петросяна и удерживал титул до 1972 года, когда уступил в матче американцу Роберту Фишеру. В 1976 году Спасский эмигрировал во Францию, а в 2012 году вернулся в Россию. Он говорил, что во Франции «утратил связь с шахматным миром».